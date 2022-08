Giovanni Atzeni con il Leocorno vince il Palio di Siena. E su LA7 si ricorda (per la seconda volta) Asti e Alfieri

Quarta vittoria consecutiva per Giovanni Atzeni “Tittia” che con Violenta da Clodia porta alla vittoria del Leocorno entra così nella storia del Palio di Siena.

In ottica astigiana, a sorridere è il Borgo Don Bosco, che affiderà le proprie sorti al plurivincitore fantino con Ribelle da Clodia.

Rapida la mossa, durata meno di una ventina di minuti, gestita da Bartolo Ambrosione.

Senza storia il Palio che ha visto la contrada, a cui la vittoria non arrideva da quindici anni, balzare al comando della carriera inseguita dalla Selva. Per le altre contrade il Palio finisce praticamente al primo Casato con un’ “intruppata” , per fortuna senza conseguenze, che porta a ben quattro cavalli scossi.

Anche la nostra città è entrata nel racconto del Palio: così come nel Palio di luglio, il commentatore di LA 7 Pierluigi Pardo durante la telecronaca hanno ricordato Vittorio Alfieri nel suo famoso sonetto (“Eccoli al teso canape schierato“) e Asti (“altra città di Palio”).