Giorni di Ferragosto ricchi di iniziative a Tonco

Nei giorni a cavallo di Ferragosto cade la festa patronale di Tonco. Diversi gli appuntamenti tra religioso e profano in programma.

Sabato 13 agosto alle 21,30 musica con la band di Luigi Gallia. Domenica 14 agosto trattori protagonisti con la gara di tiro al rimorchio in località San Martino. Apertura iscrizioni alle 8,30, inizio gara alle 10, pranzo alle 13 e seconda gara alle 15 (il pranzo avverrà nella stessa località: prenotazioni entro il 12 agosto al numero 3272947032). Sempre domenica, alla sera alle 21, processione a partire dalla chiesa parrocchiale in piazza Vittorio Emanuele II in onore dell’Assunta.

Dl 12 al 15 agosto si terrà infine la gara di bocce 1° Memorial Francesco Messina.