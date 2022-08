Gas, il prezzo schizza alle stelle. L’allarme dei sindacati: a rischio l’intero panorama produttivo del territorio

Il prezzo del gas in Europa tocca un nuovo record: 317 euro per megawattora: un picco che, con l’autunno alle porte, porterà con sè problemi enormi per famiglie ed imprese. Se da una parte Confcommercio lancia l’allarme “Confcommercio che ha lanciato l’allarme (a rischio da qui ai primi sei mesi del 2023 circa 120mila imprese del terziario di mercato e 370mila posti di lavoro) anche a livello astigiano la preoccupazione è altissima, come sottolinea la FIM CISL. “La folle corsa dei prezzi del gas e dell’energia elettrica dettata dalle tensioni internazionali e da regole anacronistiche di formazione dei prezzi potrebbe avere forti ripercussioni sul panorama produttivo dell’industria metalmeccanica del territorio alla ripresa post feriale che, dopo mesi di andamento positivo, rischia di precipitare in poche settimane – spiega in una nota – nei mesi a seguire molte imprese gravate dai rincari dei costi d’energia

potrebbero riscontrare non poche difficoltà a pianificare le attività produttive. Senza interventi strutturali ed urgenti da parte del Governo volti a frenare la spirale inflattiva, l’autunno potrebbe rivelarsi drammatico con ricadute negative nei confronti di famiglie ed imprese. Imprese che potrebbero essere costrette a ricorrere ad un uso massiccio degli ammortizzatori sociali; di conseguenza

avremmo i lavoratori doppiamente penalizzati dai salari ridotti e dal “caro bolletta”. I problemi delle aziende in difficoltà non possono essere scaricati sulle condizioni già difficili dei lavoratori, delle loro famiglie e su tutta la collettività”.

Secondo Salvatore Pafundi, Segretario Generale della Fim Cisl di Alessandria Asti sarebbe opportuno costituire un osservatorio che metta insieme Unione Industriale, Istituzioni locali ed Organizzazioni Sindacali al fine di monitorare la situazione ed intraprendere tutte le misure necessarie a contrastare e ridurre eventuali impatti negativi dal punto di visto economico e sociale.

fonte foto www.it/depositphoto.com