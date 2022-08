Fratelli d’Italia candiderà Marcello Coppo all’uninominale di Asti

Paiono definite le liste di Fratelli d’Italia, che andranno a comporre il quadro del centrodestra dopo le presentazioni di Forza Italia e Lega.

Sarà Marcello Coppo, salvo sorprese dell’ ultimo minuto, a correre per l’uninominale della Camera nel collegio di Asti, in rappresentanza della coalizione di centrodestra. Maurizio Lupi, che fino a qualche giorni fa veniva dato per certo approdare in quel di Asti, sarà invece candidato all’uninominale di Lecco. Scelta che spiana così la strada all’attuale assessore della Giunta Rasero, unico tra gli astigiani candidati in lista. Nel listino proporzionale capolista sarà Fabrizio Comba, seguita da Monica Ciaburro, Enzo Amich e Alessandro Barbero.

Mentre il collegio senatoriale di Asti – Alessandria andrà al forzista Paolo Zangrillo, il listino proporzionale del Piemonte 2, a cui afferisce il nostro territorio vede come capolista Daniela Santanché, Lucio Malan, Paola Ambrogio ed Ettore Puglisi.