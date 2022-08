Festival delle Sagre, scendono a 13 le pro loco che parteciperanno alla storica kermesse

A poco meno di un mese dal Festival delle Sagre, si registra un altro addio al già purtroppo esiguo numero di partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione. La pro loco di Montegrosso, infatti, che in un primo tempo aveva aderito alla storica kermesse gastronomica ha rinunciato a partecipare.

Molti i timori che aleggiano sulla manifestazione, soprattutto il problema principale è quello di rimettere in moto una macchina così complessa come quella del Festival delle Sagre, che avrebbe impegnato economicamente molte pro loco senza la certezza di un risultato come quello degli anni pre – pandemia.

La manifestazione, quest’anno si sposterà in Piazza Alfieri, che, smontato in temi record il cantiere del Palio, ospiterà le casette: dopo il forfait di Montegrosso parteciperanno Antignano, Azzano, Calliano, Casabianca, Castellero, Cunico, Mongardino, Montechiaro, Montiglio, Noi e Revignano, San Damiano, Sessant e Variglie.

Sempre domenica si terrà inoltre la sfilata storica nelle vie cittadine, animata da figuranti in costumi d’epoca, a piedi o sui carri trainati dai buoi e dai trattori “a testa calda.

In fase di definizione ancora i prezzi dei piatti, che non sono stati ufficializzati. Quasi certo un rincaro per molte specialità: l’ufficialità dovrebbe arrivare entro i primi giorni del nuovo mese.