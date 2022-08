Festeggiamenti patronali a Castelnuovo Belbo tra serate gastronomiche, arte, libri e premiazioni

Tre giorni di iniziative per i festeggiamenti patronali di Castelnuovo Belbo che hanno visto una grande partecipazione dei cittadini e degli abitanti dei comuni vicini. La Pro loco ha fatto di nuovo battere il cuore del paese.

“Abbiamo vissuto tre giorni intensi, stancanti ma gratificanti, commenta Marta Soave del consiglio direttivo della proloco. Non possiamo che ringraziare la nostra presidente Samantha Soave, gli uomini, le cuoche e tutti i ragazzi che, con il loro speciale contributo, hanno reso unica questa ripartenza ma soprattutto, tutte le persone che, partecipando, l’hanno resa possibile!

Durante il recente fine settimana, oltre alle tradizionali serate gastronomiche e musicali, il paese si è distinto in ambito culturale. Sabato 30 luglio è stata la volta del giovane autore astigiano, laureato in Psicologia, Paolo Sernini che ha illustrato il suo libro “L’anti-natura”. Ha partecipato come moderatore Aurora Faletti e nonostante la calda giornata estiva c’è stata grande partecipazione di pubblico nella sala della Biblioteca Luigi Fenga.

Lo scrittore ha raccontato il suo romanzo in modo appassionato e coinvolgente. Ha parlato di quanto sia difficile, quando si parla di morale, di colpa o di pena, stabilire dei limiti certi e quale sia effettivamente il confine tra il bene e il male a seguito di un’azione o dell’intenzione di eseguirla. Al termine dell’evento lo scrittore commentava: “È stata un’emozione unica quella di aver avuto la possibilità di presentare il mio romanzo in un luogo che ha dimostrato di avere così tanto a cuore la cultura. Non ringrazierò mai abbastanza la Biblioteca e il Comune per avermi concesso l’opportunità di onorare il loro lavoro e la loro dedizione con la mia presentazione”.

E’ stata organizzata inoltre la prima estemporanea di pittura per le vie del paese. Una dozzina di artisti, suddivisi in 2 categorie, bambini-ragazzi ed adulti, si sono cimentati con entusiasmo il 30 luglio, con tele, pigmenti colorati e pennelli, nel dipingere scorci e facciate del paese. A fine giornata la proclamazione dei vincitori, da parte del Comitato di selezione, supportato dalla competente supervisione artistica del Maestro Gianni Bruscato, che ha risposto con entusiasmo all’invito ricevuto. Nella categoria adulti hanno partecipato 5 artisti che si vedevano premiati con un terzo pari merito tra Arrigoni Alessandra, Bottero Marina, Maccario Liliana, secondo premio a Proietti Giulia e primo premio a Scebba Graziella. I premi consistono in buoni spesa del centro commerciale Brichome. Nella categoria bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni hanno partecipato 9 giovani artisti che hanno ricevuto come premio dal nono al quarto una tessera della Pierh20 con 100 litri di acqua, da poter utilizzare alla casetta dell’acqua del paese, ai primi tre classificati buoni spesa Brichome. In ordine dal primo al nono Chambers Victoria, Guastella Rebecca,Robba Eric e Istominova Anastasia( terzi a pari merito), Di Gennaro Melissa, Soave Alessandro, Robba Adam, Ene Emily, Istominova Timotei.

Le opere sono esposte per tutto il mese di agosto nei saloni del Municipio di Castelnuovo Belbo.

Sabato 30 luglio inoltre sono stati premiati, con bottiglie di vino della locale Cantina Cossetti, i partecipanti al concorso fotografico “Scatto tra i vigneti”. Le foto erano state fatte durante la camminata enogastronomica dello scorso maggio, sedici camminatori hanno mandato le foto per il concorso e sono stati decretati vincitori: al terzo posto parimerito Berretta Chiara e Restelli Flavio, secondo posto per Davide Lazzarato e primo posto a Ylenia Palmas.