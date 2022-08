Fervono i preparativi per il Ferragosto vesimese

Anche a Vesime arriva la festa: dal 14 al 17 agosto infatti è in programma il “Ferragosto Vesimese”, per trascorrere alcune serate in compagnia ed allegria, con i gusti tipici locali. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con diverse associazioni locali, inizierà domenica 14 con la processione e la Santa Messa alle 21.

Lunedì 15 agosto, dalle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà l’apericena in musica, a base di farinata ed altri prodotti locali. Durante la serata sarà allestita anche un’esposizione di prodotti dell’artigianato locale.

Si prosegue martedì 16 agosto, con una serata lungo il Rio San Rocco, in via Romita, a partire dalle 21, con la distribuzione di friciule con salumi e formaggi locali e la musica di “Cui da ribote”.

Gran finale mercoledì 17 agosto, alle 21, presso l’area della piscina comunale con la tradizionale raviolata al costo di 15 euro su prenotazione entro il 15 agosto ai numeri 014489015 (orario ufficio) e Fabrizio 014489128.