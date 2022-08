Ferragosto a Celle Enomondo con la Fiera della Canapa

A Celle Enomondo oggi, lunedì 15 agosto, l’appuntamento è con la Fiera della Canapa per una giornata ricca di iniziative fin dal mattino.

Ecco tutto il programma.

Alle ore 09:00 in Piazza Nuova, “CelleInVespa: XI Raduno di Vespe, auto e moto d’epoca“.

Alle 10:00 nell’area comunale si terrà l’inaugurazione della fiera “Celle Tutto Canapa” e del mercatino delle eccellenze con la presenza di Telecupole. Successivamente, alle ore 10:30, si terrà la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale.

Alle ore 11:30 in Piazza Nuova si potrà degustare Mojito alla Canapa preparato dallo Sbil Bar.

Alle ore 12.30 presso l’Area manifestazioni si potrà pranzare mangiando Paella (prenotazione ai numeri 335 717 8434 – 333 487 4930.

Alle ore 16.00 nell’area mercatini vi sarà un’esibizione della Banda Azzurra di Celle in versione itinerante mentre nel parco giochi ci sarà la possibilità del Trucca Bimbi, con numerose attrazioni anche per i più piccini.

Sempre alle ore 16:00 a Celle paese è in programma l’itinerario enogastronomico-storico-culturale-paesaggistico “Tour della Canapa, Piloni e Cappelle Votive”

Alle ore 17:00 in via Roma vi sarà un Forum sulla Canapa con la partecipazione di vari espositori, la Prof.ssa Cinzia Savina, Il Dottor Jacopo Durandi e l’associazione Assocanapa. Durante l’incontro si potranno degustare piatti a base di canapa e un aperitivo.

Alle 19:00 nell’Area Manifestazioni vi sarà l’apertura dello stand enogastronomico.

Infine, alle 21.00, sempre nell’area Manifestazioni, gran finale con la serata musicale, ospite: Sir William.