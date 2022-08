Enrica Montagna nominata Commissario Prefettizio della Provincia di Asti

Enrica Montagna, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Asti, è stata nominata Commissario Prefettizio della Provincia di Asti, con poteri del solo Consiglio Provinciale.

La nomina fa seguito alle dimissioni dei sette consiglieri provinciali ancora in carica avvenuta lo scorso 19 luglio.

Il Commissario Prefettizio, come illustrato nel decreto firmato da Claudio Ventrice, Prefetto di Asti, svolgerà le funzioni del Consiglio Provinciale per assicurare alcuni servizi essenziali di competenza dell’ente Provincia fino all’elezione del nuovo Consiglio, in programma domenica 11 settembre 2022 in concomitanza con l’elezione del Presidente della Provincia di Asti.

Per maggiori informazioni sulle elezioni provinciali 2022 visitare la pagina: https://www.provincia.asti.it/it/menu/160223