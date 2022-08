Elezioni politiche, gli astigiani presenti nelle varie liste

Con la conferma della candidatura di Marcello Coppo al collegio uninominale astigiano, si chiude il quadro delle liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Non ci sono paracadutati per il collegio uninominale Asti – Alba della camera dei deputati: la sfida sarà tutta locale tra Marcello Coppo (Fdi), Andrea Ghignone (Pd), Barbara Baino (Iv- Terzo Polo), Massimo Cerruti (Movimento 5 Stelle), Chiara Chirio (Italexit) e Gerarda Monaco (Italia sovrana e popolare)

Facciamo un riepilogo della situazione.

Centrodestra

Come appena detto, sarà Marcello Coppo a correre per il seggio astigiano uninominale della Camera dei Deputati. Per la Lega, invece, correrà l’uscente Andrea Giaccone, nel listino proporzionale sempre per la Camera dei Deputati. Giovanna Quaglia invece correrà al senato, sempre nel plurinominale.

Centrosinistra

Due gli esponenti astigiani per il partito democratico: Andrea Ghignone, sindaco di Moasca, contenderà l’uninominale dl Asti a Marcello Coppo, mentre Ornella Lovisolo correrà nel plurinominale della Camera. Europa Verde e Sinista Italiana invece ripropongono alla Camera Paolo Romano, deputato uscente che è approdato nella formazione di Angelo Bonelli daò Movimento 5 Stelle. Altro candidato astigiano sarà Giuseppe Sammatrice, che invece correrà nel listino plurinominale del Senato.

Terzo polo

Dopo la rinuncia di Fausto Fogliati, che avrebbe dovuto correre nel listino plurinominale della Camera, unica esponente astigiana nel proporzionale è l’avvocato Francesca Bassa, in quota Azione. Per quanto riguarda l’uninominale, sempre alla Camera dei Deputati, la candidata del terzo polo è Barbara Baino (Italia Viva).

Movimento 5 Stelle

Forte di un buon risultato ottenuto alla parlamentarie, il consigliere comunale pentastellato Massimo Cerruti correrà per il seggio uninominale di Asti. Cerruti sarà anche nel listino proporzionale della Camera, dietro a Chiara Appendino, ex sindaco di Torino. Marco Allegretti invece sarà nel listino dei supplenti.

Italexit

Per il partito di Gianluigi Paragone, l’ex candidata a sindaco Chiara Chirio correrà per il seggio uninominale della Camera, oltre che nel listino proporzionale. Il coordinatore Franco Quaglia invece sarà nel listino plurinominale del Senato.

Italia sovrana e popolare

Candidata alla Camera per il collegio plurinominale l’astigiana Anna Maria Ottaviano Ivoli, presidente della sezione di Asti di Ancora Italia. Un altro astigiano, lo storico e saggista Paolo Borgognone, è invece candidato alla Camera per il collegio plurinominale 1 Piemonte 1 (Torino).