“Diventa difficile fare qualsiasi cosa”: lo sfogo social del sindaco Rasero

“Diventa difficile fare qualsiasi cosa“. Così il sindaco questa mattina ha spiegato uno degli innumerevoli ostacoli che quotidianamente si trova davanti un primo cittadino nella gestione della città.

L’episodio, che risale a poche ore fa, riguarda un caso di ordinaria gestione amministrativa. “La polizia municipale sta identificando serenamente una persona che dorme e si lava nella centralissima piazza San Secondo. Un intervento richiesto da numerosi cittadini e che in pochi minuti dalla chiamata si sta effettuando” scrive il sindaco Maurizio Rasero – “Una persona mi avvicina e, senza motivo, dice: “basta che non lo menino se no li denuncio”.

“Ma chi mena??? Ma cosa sta dicendo???? Tutto si sta svolgendo serenamente ma poi, se un agente fosse aggredito da una reazione scomposta , non avrebbe il diritto di difendersi????” questo lo sfogo del sindaco, a cui fa eco quello del vice Stefania Morra: “Proprio così: “diventa difficile fare qualsiasi cosa”. Non va mai bene niente, anche se si fa per il bene della città e dei cittadini”.