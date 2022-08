Disponibile su Spotify “Anima”, il singolo di Alice Sansebastiano

Dopo l’anticipazione del mese scorso su Facebook, il singolo inedito dell’artista astigiana Alice Sansebastiano dal titolo “Anima” è disponibile sulla piattaforma digitale Spotify cliccando QUI.

“Sono molto felice per l’uscita del mio nuovo singolo sulla piattaforma spotify. – commenta la cantante – Emozionata e orgogliosa: il brano lo sento molto e ci ho messo tutte le sensazioni e la passione che potevo. Spero arrivi al cuore della gente. Il mese in cui il brano è passato su Facebook è stato ricco di complimenti e di attenzioni e questo mi ha riempito di gioia. Ora spero di aumentare la visibilità con una piattaforma dedicata solo alla musica, dove si trova anche l’ altro mio singolo ‘Punto di partenza’. Grazie ancora a tutti”.

“Anima” è un brano capace di coinvolgerti grazie alla voce delicata e alla carica emotiva che Alice riesce a trasmettere all’ascoltatore.

Tema del singolo è sempre l’amore… l’amore che volendo o non volendo pervade la nostra vita, la segna e la distrugge. Ma a volte anche la salva. Come diceva un film molto famoso il cuore di una donna è un profondo oceano e Alice ha cercato di tirar fuori ansie e paure attraverso questo brano.

Il singolo è un banco di prova per la brava interprete: infatti Alice per la prima volta la si vede impegnata nella stesura del testo, un testo che riesce a coinvolgerti, a trascinarti, a inglobarti nel suo mondo, nel suo stato d’animo e a porta l’ascoltatore a immedesimarsi in ciò che esprime attraverso le parole e la musica, parole che toccano direttamente la sensibilità delle persone.

In uscita, a breve, anche il videoclip di “Anima”.

Credits

Anima

testo di Alice Sansebastiano

con la collaborazione di Susi Amerio

musica di Susi Amerio e Beppe Lombardi

arrangiamenti: Beppe Lombardi

registrazione Fabrizio Rizzolo

Foto Daniele Tosetto.