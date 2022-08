Dalla Fondazione CRAsti una borsa di studio di 500 Euro per tutti gli studenti diplomati con 100/100 (regolamento)

Anche per quest’anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in collaborazione con Banca di Asti e Uni-Astiss, al fine di perseguire le proprie finalità nel settore dell’educazione, istruzione e formazione previste dallo Statuto ed allo scopo di incentivare l’impegno nello studio, ha indetto l’assegnazione di una borsa di studio di 500 Euro a favore di tutti gli studenti diplomatisi con 100/100 all’ultimo esame di maturità che abbiano frequentato una delle scuole secondarie di secondo grado di Asti e provincia oppure che siano residenti in Provincia di Asti (comunicazione dei diretti interessati entro il 31 agosto

2022 a segreteria@fondazionecrasti.it oppure tel. 0141/592730).

In allegato il regolamento completo

