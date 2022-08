Dal 6 agosto al 18 settembre a Neive una mostra personale dell’artista vicentino Andrea Marchesini

A partire dal 6 agosto e fino al 18 settembre l’Associazione Un Quadro di Te e GART, galleria d’arte contemporanea a Neive, presentano al pubblico Conscious Vision, una mostra personale dell’artista vicentino Andrea Marchesini. L’esposizione mira a introdurre e riassumere in un nucleo contenuto, ma completo, le diverse sfaccettature dell’artista e il suo processo creativo.

Complici stimoli e sfide dell’ultimo anno, Marchesini ha lavorato su nuove soluzioni figurative che aprono prospettive innovative sulle opere e sul suo percorso futuro. Attraverso le sue tele e i materiali scelti con cura, Marchesini incanala la sua forza espressiva servendosi di colori sgargianti e pregiate stoffe, dando vita a potenti visioni in grado di catturare lo sguardo dell’osservatore e trascinarlo all’interno del suo immaginario.

Curata da Un Quadro di Te, Associazione di Promozione Sociale ligure e da Francesca Carbone in collaborazione con GART, Conscious Vision ospita circa 30 opere tra tele, tessuti e carte, dei quali la maggior parte sono inediti e alcuni realizzati ad hoc per l’occasione. Distribuita su due sedi nel centro storico di Neive, la galleria storica e quella moderna, l’esposizione si connota come un viaggio nella coscienza, nello spazio e nel tempo, un continuo circolo virtuoso che non vuole esaurirsi mai.

Il vernissage che si terrà il 6 agosto alle ore 19:00 sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il catalogo stampato da Vanilla Edizioni con testo della curatrice Francesca Carbone.

La mostra è promossa e organizzata da Un Quadro di Te in collaborazione con GART e porta il patrocinio di Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato e di Turismo in Langa.

Orari

Giovedì – lunedì: 10 – 12 | 14 – 18

Martedì e mercoledì chiuso

Per informazioni e appuntamenti: : info@contemporarygart.com | www.contemporarygart.com | +39 3473877343 | unquadrodite@gmail.com |