Dal 16 agosto via i lavori di allestimento di tribune e pista del Palio. Il calendario delle chiusure

Subito dopo Ferragosto, piazza Alfieri verrà progressivamente chiusa per permettere i lavori di allestimento delle tribune e del Palio di Asti.

Dal giorno 16 agosto saranno vietate sosta e circolazione veicolare in Piazza Alfieri su entrambe le corsie di scorrimento nel segmento antistante palazzo Provincia/Prefettura (tratto compreso tra la rotatoria di corso alla Vittoria e piazza Libertà).

Dal 18 agosto le chiusure interesseranno piazza Alfieri nel tratto compreso tra corso Alfieri e via Leon Grandi. L’accesso e l’uscita degli aventi diritto alla via Leon Grandi saranno garantiti da via Teatro Alfieri. Sempre dallo stesso giorno sarà vietata la sosta veicolare in Largo Saracco per n.10 stalli di parcheggio a ridosso del fabbricato dell’ex Intendenza di Finanza.

Dal 21 agosto alle ore 7 saranno vietate sosta e circolazione veicolare in Piazza Alfieri nel tratto compreso tra corso alla Vittoria e corso Alfieri lato portici Pogliani. Sarà consentito l’accesso al parcheggio interno con ingresso dalla rotatoria in corso alla Vittoria e uscita da piazza Libertà.

Dalle 7 del 24 agosto, invece saranno vietate sosta e circolazione veicolare in piazza Alfieri sull’intera area di parcheggio interno, esclusi i mezzi degli operatori mercatali in relazione ai mercati del 24, 27 agosto.

Dal 28 agosto sarà vietata la sosta e circolazione veicolare in Piazza Libertà e sull’intera area di Largo Saracco.