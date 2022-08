Da Castel Rocchero a New York, superando tante difficoltà: la storia di Daniele Campi

Da un piccolo paese dell’astigiano fino ad arrivare ai più importanti teatri del mondo: è la storia del ballerino prodigio Daniele Campi che in pochi anni ha solcato i palcoscenici più importanti del Mondo.

Questo ragazzo, nato ad Acqui Terme nel 2002 è cresciuto a Castel Rocchero, ha portato a termine i suoi obiettivi studiando sodo, non mollando mai e superando le difficolta della dislessia, ed è arrivato ad insegnare danza e a coreografare con grande amore e passione per la danza.

Nel 2017 Daniele conosce due grandi maestri, Loris Schembri e Douglas Zambrano, che, con la maestra Chiara Giulia Nenna per un anno lo prendono come allievo sviluppando il suo grande talenti per la danza. Grazie a loro conosce e danza con il maestro Volpintesta (danzatore e coreografico del Teatro alla Scala di Milano) e l’ Etoile Sabrina Brazzo ( Teatro alla Scala di Milano ). A Febbraio del 2017 partecipa a Danza in Fiera a Firenze, prendendo parte al concorso Fini Dance dove vince una Borsa di Studio per la Summer Intensive. Da quelle settimane intense di danza Daniele ha portato a casa una grande esperienza, tanta tecnica, tanta passione e tante nuove conoscenze. Da allora inizia a danzare con numerosi artisti di fama internazionale, come Terese Capucilli (insegnante della Juilliard School, una scuola di New York famosissima in tutto il mondo), Michael Mao (danzatore e coreografo di New York) e Ciro Beffi (teatro alla Scala e del teatro San Carlo di Napoli).

Quindi, una cavalcata trionfale: viene invitato a frequentare la Scuola di Coreografia Marenostrum Elements di New York, notato per le sue qualità di coreografo dagli stessi fondatori. Ha conosciuto, imparato e danzato con Joseph Tmim, danzatore solista della compagnia di danza Batsheva . Ha avuto l’ onore di studiare e danzare il Bolero di Bejart con la danzatrice preferita del coreografo Maurice Béjart ; Grazia Galante.

In questi anni Daniele non si è mai fermato e ha continuato ad approfondire le tecniche classiche , Grahamm, Limon, Taylor, tecnica di danza jazz Luigi, tecnica Horton, e la Contemporary Ballet.

Appena diplomato al Teatro Carcano di Milano in Classico, Daniele vola a a New York per continuare l’ approfondimento delle tecniche di danza. Nella Grande Mela calca tanti palcoscenici: al suo attivo uno “Schiaccianoci” allo Staten Island Ballet e al Joffrey Ballet e uno “Show Belong” del Joffrey Ballet. Ha approfondito la tecnica classica a Washington al Washington Ballet. E dopo una audizione, entra nel Sacramento Ballet di Sacramento in California.

Daniele è un ragazzo di grande talento che ha iniziato da piccolino con i ritmi latino-americani per poi arrivare a diverse forme di danza, mantenendo sempre una grande volontà, impegnandosi ogni giorno duramente per arrivare a raggiungere il suoi obbiettivo: “danzare per il mondo”, portando però, nello stesso tempo, il suo piccolo paesino, Castel Rocchero, e tutti i suoi abitanti, nel cuore.