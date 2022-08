Costigliole, al via i lavori per la nuova biblioteca

Conclusi i lavori di riqualificazione per il nuovo cinema teatro comunale, l’Amministrazione comunale di Costigliole si appresta a dare inizio ai lavori per una sistemazione definitiva della biblioteca, che dispone di un considerevole patrimonio librario oggi sparso in vari locali e magazzini comunali, e quindi purtroppo per nulla fruibile dalla maggior parte dei cittadini, con un progetto che prevede inoltre ampi spazi per i giovani.

Il vicesindaco Tanya Arconi afferma: “Non è più ammissibile è che un paese come quello di Costigliole non disponga di una vera e propria biblioteca e che non abbia uno spazio riservato ai giovani ed ai più piccoli, con libri e giochi dedicati, spazi per letture e dotazioni multimediali. I nostri bambini oggi sono costretti ad essere rilegati in uno spazio angusto, ricavato in un angolo della Sala Consiglio che è peraltro condivisa con l’Unione Collinare e spesso utilizzata anche per convegni ed altri eventi. E’ facile quindi comprendere l’inaccettabilità di questa situazione e di questa sistemazione, che priva anche i più piccoli del loro diritto all’informazione, alla cultura, con bambini che non sono neanche liberi di sfogliare un libro in tranquillità perché talvolta alle loro spalle si sente il vociare di persone che stanno partecipando ad una riunione”.

“Nei prossimi mesi dedicheremo molte energie per i nostri giovani, abbiamo finalmente uno studio di fattibilità ed un progetto consegnato nei mesi scorsi e oggi siamo pronti per iniziare i lavori per la nuova biblioteca, che verrà sistemata nei locali utilizzati dalla proloco a cui da tempo è stata proposta una nuova locazione – così il sindaco Enrico Alessandro Cavallero – il progetto della nostra Amministrazione prevede anche una riqualificazione delle cantine comunali che verranno convertite in spazi espositivi ed altri progetti culturali”.