Cosa fare nel lungo fine settimana di Ferragosto nell’Astigiano

Eccoci giunti ad un nuovo fine settimana e anche se molti sono lontani da Asti e provincia, per chi è rimasto, è già tornato e non è ancora partito, ecco una serie di appuntamenti per allietare il fine settimana che porta al Ferragosto.

Questa sera, venerdì 12 agosto, a Mombaruzzo alle ore 21,30 nel cortile della scuola di via XX Settembre 29 , fa tappa con il quinto di nove appuntamenti ad ingresso gratuito “LandscapeStorymovers”. Il programma della serata qui -> Lo “Storymoving Festival” con la sezione “Trilogia degli Spaesati” fa tappa a Mombaruzzo

Sabato 13 agosto, alle 17, a Mombaldone si terranno letture dantesche. Info qui -> A Mombaldone letture dantesche e mostra memorie d’acqua

Celle Enomondo celebra San Rocco con un ricchissimo programma dal 13 al 16 agosto. Da non perdere lunedì 15 agosto la grande giornata dedicata alla Fiera della Canapa ma anche tutti gli altri eventi in programma nei quattro giorni che potete consultare nel dettaglio qui -> Festa di San Rocco a Celle Enomondo

Ritorna lo spettacolo dal vivo che trova una delle sue espressioni più popolari dell’incontro sul nostro territorio con la rassegna “CuntéMunfrà – dal Monferrato al mondo” per continuare il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali. Il primo appuntamento è a Cerro Tanaro -> “CuntéMunfrà – dal Monferrato al mondo” a Cerro Tanaro con “Il campione e la zanzara”

E ancora, dal 14 al 17 agosto è in programma il “Ferragosto Vesimese”, per trascorrere alcune serate in compagnia ed allegria, con i gusti tipici locali. Tutto il programma qui -> Ferragosto vesimese

Nei giorni a cavallo di Ferragosto cade anche la festa patronale di Tonco. Diversi gli appuntamenti tra religioso e profano in programma -> Giorni di Ferragosto ricchi di iniziative a Tonco

Per “Paesaggi e oltre” doppio appuntamento con il teatro a Costigliole d’Asti, sabato 13 e lunedì 15. Tutti i dettagli qui -> Per “Paesaggi e oltre” doppio appuntamento con il teatro a Costigliole d’Asti

Sull’onda lunga del Ferragosto, segnaliamo che martedì 16 a Incisa Scapaccino ci sarà la tradizionale fiera del tacchino, del bestiame e delle macchine agricole. Il 16 agosto ad Incisa Scapaccino la Fiera del tacchino, del bestiame e delle macchine agricole

Sempre il 16 agosto, torna a San Damiano d’Asti la Festa patronale di San Rocco. Tutti i dettagli qui -> A San Damiano Festa Patronale di San Rocco

C’è festa anche a Rocchetta Tanaro (info QUI) e a Moransengo (info QUI) e non dimenticate la possibilità di visitare i Castelli Aperti, nell’Astigiano, nei dintorni e in tutto il Piemonte.