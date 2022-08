Cosa fare nel fine settimana: un ricco week end di eventi nell’Astigiano

È un peccato andare via quando nell’Astigiano ci sono così tante cose da fare. Per chi non è ancora partito per le vacanze, per chi è già tornato e per chi non parte proprio, eccoci alle porte di un nuovo fine settimana che non vi farà mancare proprio nulla.

Tornano diversi eventi che la pandemia aveva sospeso e siamo lieti di proporveli. Cominciamo con la Festa patronale del Quartino che da oggi, venerdì 5 agosto, a domenica animerà le serate di Calamandrana, tra musica, curiose iniziative, birra, street food e cocktail. Si prosegue poi lunedì 8 agosto con la 62a Fiera del Bestiame di Calamandrana, a partire dalle 8.30. Gli eventi si terranno in piazza della stazione. Per tutte le info clicca QUI ->A Calamandrana fine settimana con la Festa del Quartino e la Fiera del Bestiame

Anche a Isola d’Asti si fa festa con “Isola sotto le stelle“, in frazione Isola villa. Si inizia questa sera alle 22 con il concerto del gruppo “The Queen Tribute”, per proseguire domani, sabato 6 agosto, con la “Cena sotto le stelle” – su prenotazione. Tutte le info della due giorni di festa le trovate qui -> Isola sotto le Stelle

Prosegue a Tigliole la Festa di San Lorenzo 2022, iniziata mercoledì: fino a domenica sera sono diverse e gustose le proposte, a partire dalla serata odierna, con la tappa di Monferrato On Stage e lo chef Federico Francesco Ferrero, e poi sabato e domenica con gli stand gastronomici della Pro loco. Info qui -> “Tigliole in Festa”

Calosso propone una serata comica, nel parco del Castello dove sabato 6 agosto arriva lo spettacolo “Tutariel! Live Show” con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. L’ingresso è libero, tutte le info qui -> “Tutariel Live Show!”: serata comica al Castello di Calosso

Appuntamenti culturali anche a San Marzano Oliveto che questa sera ospita lo storymoving “Le cascine e i castelli“. del Teatro degli Acerbi e domenica 7 agosto un omaggio agli Abba presentato dal gruppo Abbadream per il Festival teatrale “Basta che siate giovani” -> Teatro a San Marzano Oliveto

Questa sera Cocconato diventa il Borgo dei Desideri e alza in alto i Calici di Stelle. Sarà una notte magica e ricca di sorprese, oltre che di gusti eccellenti come quelli dei prodotti del territorio della Riviera del Monferrato. Per info e prenotazioni -> “Borgo dei Desideri” e “Calici di stelle” a Cocconato

Tra grigliate e paella (e tanto altro) ci si diverte anche a Incisa Scapaccino con la due giorni di “Incisa In…” . Come vi abbiamo ricordato nei giorni scorsi le cene sono su prenotazione, ma le serate sono ricche di spettacoli aperti a tutti. Trovate tutto quello che c’è da sapere qui -> A Incisa Scapaccino si prepara la due giorni di festa “Incisa In”

Nella serata di oggi, venerdì 5 agosto, per chi si è prenotato c’è la possibilità di provare l’apericena a base di sapori di mare da Bar A Onda, in piazza Libertà, presso il Mercato coperto. Ma, tranquilli, se non siete prenotati ci sono anche i gustosi appuntamenti del sabato con gli aperitivi speciali e con tutte le proposte di Michela Bologna (orario dell’apericena è dalle 19 alle 21.30). Questo sabato la proposta è ->L’aperitivo in blu

Per i più romantici l’appuntamento è domani, sabato 6 agosto, a Mombaldone, dove si svolgerà la “Notte Romantica”, un viaggio attraverso la musica ed il sentimento attraverso gli incanti del borgo medioevale. Per sapere come celebrare l’amore a tutto tondo, in uno dei borghi più belli d’Italia leggete qui -> Notte romantica a Mombaldone tra musica, opere d’arte e giochi

Segnaliamo, infine, che a Fontanile è in programma una due giorni speciale per celebrare “Le Campane Cento Anni di Rintocchi” con un ricchissimo programma che potete consultare qui -> “Le Campane Cento Anni di Rintocchi”: a Fontanile fervono i preparativi per le celebrazioni dello storico anniversario

E poi ancora, c’è festa a Vigliano d’Asti (info QUI), a Montegrosso Cinaglio (info QUI) e Calici di Stelle anche ad Albugnano (dettagli QUI).

Se avete voglia di stare all’aria aperta, non dimenticate di fare un giro sul nostro magazine Giornarunner.com !