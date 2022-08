Cosa fare nel fine settimana: tanti gli eventi nell’Astigiano

L’ultimo fine settimana di agosto porta con se una nuova carrellata di eventi. Questi quelli che vi segnaliamo per passare alcune ore di svago e divertimento.

Inizia oggi, venerdì 26 agosto, a Mombercelli la quarta edizione del “REwineD Festival”, in programma fino a domenica 28 agosto. Saranno tre serate a base di piatti della tradizione ma non solo, ritorna infatti anche il menù di pesce, molto apprezzato nelle precedenti edizioni. Il menù e il programma musicale della tre giorni qui -> REwineD Festival

Volete battere i coperchi? Allora fa per voi l’aperitivo organizzato da Bar A Onda, presso il mercato coperto, ad Asti: questa sera, venerdì 26, ci sarà non solo l’aperitivo ma anche una gara canora su base “coperchi”. Sold out per oggi dunque si ripete domani ma affrettatevi per garantirvi il posto! Info e prenotazioni qui -> Aperitivo sui coperchi da Bar A Onda

Doppio appuntamento per “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo” per continuare il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali. Venerdì 26 fa tappa a Viarigi (info cliccando -> QUI) mentre sabato 27 a Montemagno (dettagli cliccando -> QUI)

A Viarigi si prosegue poi sabato e domenica con la XXXII edizione di SaltinPiazza, lo storico Festival dell’Arte di Strada che si terrà a Viarigi sabato 27 e domenica 28 agosto. Per tutto il programma clicca qui -> SaltinPiazza

Sabato 27 agosto nel pomeriggio a Vinchio si svolgerà la passeggiata “Paesaggio è arte” lungo l’Itinerario letterario di Davide Lajolo “I bricchi del barbera”. Dalle 19,30 si cena con piatti a scelta: antipasti misti, primo, secondo con contorno e dolce. Info su -> #rEstateaVinchio: Festa d’Estate

Il Teatro degli Acerbi annuncia una nuova rassegna ad Asti: “Acerbi al Parco“. Si comincia sabato 27 agosto alle ore 10 e 17,30 negli Orti Sociali di Via Atleti Azzurri, nella zona del Parco lungo Borbore, con lo spettacolo del Teatro degli Acerbi “Il testamento dell’ortolano”, da un racconto di Antonio Catalano, con in scena Massimo Barbero. “Acerbi al Parco”: al via il 27 agosto una nuova rassegna teatrale con spettacoli e perfomance nei parchi cittadini

E poi ancora, a Castagnole delle Lanze inizia il Festival Contro (info QUI) mentre lunedì ci sarà la 163a Fiera della Nocciola (info QUI) mentre a Montechiaro c’è la festa patronale che guarda anche all’imminente ritorno del Palio di Asti (info QUI).

Non vi basta? Volete andare a zonzo tra bricchi e belvedere? Sul nostro sito dedicato al territorio giornarunner.com troverete tantissime idee per una gita fuori porta tra Langhe, Monferrato e Roero.