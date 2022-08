Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni

Continuano gli appuntamenti agostani con le feste di paese nell’Astigiano e dintorni.

Prosegue con gli appuntamenti del mese di agosto #rESTATEaVINCHIO, gli eventi organizzati dalla Proloco di Vinchio in Piazza San Marco. Si parte venerdì 19 agosto e si prosegue nei prossimi giorni. Tutte le info sulla festa qui -> #rESTATEaVINCHIO

A Govone inizia questa sera, venerdì 19 agosto, con la “Sagra della Lumaca“. Il programma è molto ricco, tra enogastronomia, musica e la fiera. Tutti i dettagli li trovate qui -> Sagra della Lumaca

Ultimo appuntamento con “Calosso C’è“: domenica 21 agosto alle 20, c’è la cena con la musica degli anni 60 e 70 e latino americano con Sonia De Castelli e Loris Gallo, presso la Nuova Polisportiva di Piana del Salto. La cena è per chi si è prenotato entro giovedì 18 ma la serata in musica è aperta a tutti, per concludere con divertimento. Tutte le info qui -> Cena in musica a Calosso

Si conclude il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato: domenica 21 agosto alle 18, torna la ormai tradizionale e attesa passeggiata nei sentieri di Coazzolo. Tutto il programma qui -> “Demetra e Persefone” a Coazzolo

Si fa festa anche a San Damiano d’Asti, in frazione Vascagliana, dove “si mangia, si beve… e si ciancia”. Tutti i dettagli qui -> Festa a Vascagliana