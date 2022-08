Cordoglio della Città di Alba per la morte di Gorbaciov

Il Sindaco di Alba ed il Presidente del Consiglio comunale si uniscono al cordoglio per la perdita di Michail Sergeevič Gorbačëv, ex presidente dell’Urss e Nobel per la Pace nel 1990.

Gorbačëv venne ad Alba nel 2006, ospite della famiglia Ceretto e della manifestazione culturale Alba Libri A.Li. Concesse una lunga intervista al vicedirettore de La Stampa Massimo Gramellini sulla democrazia e sulla tolleranza e ricevette in dono un Tartufo Bianco d’Alba dall’allora Sindaco Giuseppe Rossetto e dall’attuale presidente della Regione Piemonte ed ex presidente dell’Ente Fiera.

La Città lo ricorda come un grande personaggio che ha fatto la storia dell’Europa e del mondo ed allo stesso tempo un uomo infinitamente umile e cordiale. Nel 1986 l’Ente fiera e Tartufi Morra consegnarono a Michail Gorbačëv ed al presidente degli Stati Uniti Ronald Regan il Tartufo dell’anno. Un anno prima, a Ginevra, i due leader avevano gettato le basi per la fine della guerra fredda.