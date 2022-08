Palio e Sagre, da domani si trasferisce il mercato di piazza Alfieri

In occasione del Palio e del Festival delle Sagre, rispettivamente in calendario per domenica 4 e 11 settembre, l’area di piazza Alfieri sarà chiusa al traffico e non si potrà tenere il consueto mercato.

Tutti gli operatori saranno trasferiti temporaneamente in piazza Campo Palio , a partire da domani, per i mercati di mercoledì 31 agosto, sabato 3 – mercoledì 7 e sabato 10 settembre.

I banchi torneranno alla loro originaria postazione per il mercato del 14 settembre. Agli operatori di piazza Libertà, ove possibile e compatibilmente con gli allestimenti delle strutture e dell’area di cantiere, sarà consentita – ad eccezione del mercato di sabato 3 settembre – la permanenza nell’area di loro pertinenza. Per coloro che dovranno necessariamente spostarsi, a causa delle esigenze logistiche di cui sopra, si verificherà la possibilità dell’eventuale riposizionamento in aree contigue alla piazza stessa, secondo le indicazioni del personale di Polizia Municipale.