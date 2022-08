Contributi per nuove attività commerciali nel Comune di Cocconato

Il Comune di Cocconato propone un nuovo bando per invitare ad investire in nuove attività in uno dei Borghi più belli d’Italia o per chi nel 2021 ha sostenuto spese di varia natura per ammodernare la propria attività sul territorio comunale.

Possono accedere al contributo le micro e piccole imprese, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cocconato, che abbiano sostenuto nel 2021 spese per la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per l’innovazione di prodotto e di processo della propria attività artigianale e commerciale, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Può accedere anche chi ha subito una riduzione del fatturato 2021 a causa della sospensione totale o parziale della propria attività per effetto delle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all’Emergenza sanitaria Covid-19 e per chi ha intrapreso nuove attività economiche commerciali al dettaglio di vicinato e botteghe artigiane con sede legale o operativa nel Comune di Cocconato.

Le domande devono pervenire al Comune di Cocconato entro le ore 23:59 del 15/09/2022 esclusivamente via pec a comune.cocconato.at@cert.legalmail.it

Per informazioni e/o documentazione telefonare al n. 0141-907007 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Maggiori informazioni e il bando completo cliccando -> QUI.