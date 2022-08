Consiglio del Palio: Rasero apre ad una “Tratta” per l’edizione 2023

L’ultimo consiglio del Palio prima dell’edizione 2022 in realtà pensa già all corsa del prossimo anno. Questo in sostanza, il senso dell’intervento del sindaco Maurizio Rasero. “Nel vivere al massimo questi prossimi dieci giorni – spiega il primo cittadino – vi invito a guardare con occhio critico questa edizione perchè un minuto dopo la conclusione della corsa partiremo a studiare l’Ente che prenderà in gestione la manifestazione in futuro”.

Un’apertura del sindaco anche a una futura Tratta per l’edizione del 2023: “Buttiamo anche il cuore oltre l’ostacolo – continua – credo che i tempi siano maturi per risolvere la questione dei cavalli. Il passaggio dai purosangue ai mezzosangue ha impoverito ulteriormente il nostro territorio, con scuderie che propongono a volte parecchi cavalli: vi invito a pensare di mettere un freno a questa pratica, non presentando più di due o tre soggetti per ogni comitato. Anche il meccanismo del mercato dei cavalli – aggiunge – è perverso: l’accoppiata che vince il Palio l’anno precedente “prosciuga” il comitato che lo ha ingaggiato, poi si rimette sul mercato alzando le quotazioni”.

Il sindaco, quindi, ha invitato il Consiglio del Palio a porre in atto dei meccanismi per limitarlo, aggiungendo anche, sibilinnamente di “aspettare un momento prima di stipulare i contratti per il 2023″.

Il sindaco ha anche fatto riferimento all’attuale difficile situazione del Palio. “Non c’è giorno che passa che non venga fuori un problema riguardante il Palio: sono cose che fanno venir voglia di dire “ma chi ce lo fa fare?” – così il primo cittadino – purtroppo le risorse sono poche e le magagne tante. Così per tutte le manifestazioni del settembre astigiano, non ultime le Sagre”.

Anche quest’anno il parterre sarà a pagamento, al costo di 5 Euro. “Più che un incasso – spiega Rasero – un modo per limitare le continue entrate ed uscite dal catino”.

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, sono state discusse alcune piccoli refusi del regolamento del Palio riguardante il diametro dei frustini e il soprannome dei cavalli e alcune interpretazioni per l’utilizzo dei fantini di riserva.