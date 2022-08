Condimenti bio protagonisti del prossimo sabato di E-State in Rava & Fava

Proseguono i sabati di E-State in Rava & Fava nei due punti vendita astigiani di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14.

Sabato 20 agosto protagonisti saranno i condimenti bio, ideali nella stagione calda, di due realtà artigianali specializzate nella trasformazione alimentare con materie prime da agricoltura biologica.

Alla Bottega di via Cavour 83 sarà presentato un nuovo produttore: “I vasetti di Riccardo” con laboratorio a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. I Vasetti di Riccardo nasce dalla passione di Riccardo, cuoco di formazione, che per anni ha lavorato nel settore ricerca e sviluppo di una grande azienda alimentare. Da questa esperienza è nata l’esigenza pressante di creare e sperimentare ricette sempre nuove e diverse, scoprendo così nuovi modi di abbinare gli ingredienti per esaltarne la parte migliore.

Nascono così la linea di pesto e salse targate Vasetti di Riccardo: una produzione che nasce per passione e che è diventata però quasi una missione che rivolge un occhio verso il futuro. Il desidero è quello di lasciare loro un mondo sano, dove ci sia ancora la possibilità di mangiare cibo sano e genuino.

Un cibo sano che viene prodotto utilizzando solo ingredienti che provengono da agricoltura etica e sostenibile. Ingredienti i cui profumi e sapori sono diventati i protagonisti assoluti delle ricette degli straordinari Vasetti di Riccardo. Sabato prossimo si andranno a conoscere il pesto rosso, la crema all’aglio orsino, la salsa di pistacchi e la crema di sesamo la thaina.

Al NaturaSì di Piazza Porta Torino 14 sarà presentata la storica Cereal Terra di Ciriè in provincia di Torino. Per quest’ azienda familiare l’arte del conservare non è solo mettere i frutti nel vaso. Insieme ai profumi e ai sapori della stagione, si conservano anche le sfumature dei ricordi e delle emozioni, perché quando gustiamo una conserva, questa, deve parlarci del suo momento di vita, risvegliando in noi attimi ormai dimenticati ma che piacevolmente affiorano alla memoria facendoci rivivere un bel momento del nostro passato. Per questi motivi in cui fermamente crediamo, abbiamo scelto di usare solo materie prime fresche e biologiche nel naturale momento del loro raccolto.

Sabato prossimo andremo a presentare la variegata proposta di Cereal Terra: dagli antipasti ai pesti, dalle creme salate ai condipasta privilegiando le ricette più estive.

Sabato prossimo nei due punti vendita promo sconto del 10% sull’acquisto di tre vasetti di queste due aziende.

Inoltre per chi posterà sulle pagine social Rava e Fava i piatti realizzati a casa utilizzando i prodotti di Cereal Terra e I Vasetti di Riccardo è pronto un omaggio da ritirare in uno dei due punti vendita.

