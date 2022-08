Conclusi i lavori forestali nel comune di Moncalvo

Si è conclusa a Moncalvo la sessione di interventi forestali ad opera squadra Asti 1 della Regione Piemonte, guidata da Massimo Ricossa.

Sempre eccellente il contributo degli operai forestali specializzati con i quali l’amministrazione di Moncalvo collabora ogni anno, dopo una puntuale ricognizione degli interventi ad opera dell’assessore Marzano e del vicesindaco Giroldo.

Tre settimane dedicate alla manutenzione del territorio con interventi strategici eseguiti in diversi punti della città e delle frazioni, eseguiti degli operai specializzati del nucleo forestale della Regione, tra cui quest’anno spicca il cittadino moncalvese Massimo Orsogna.

“Come sempre molto onorata di poter lavorare con i professionisti della squadra forestale Asti 1, in particolare con l’amico Massimo Orsogna, con il quale abbiamo potuto risolvere diversi problemi. Sono particolarmente orgogliosa degli interventi di sanificazione operati magistralmente su 2 vecchi esemplari del Parco della Rimembranza che sono stati così salvati da un veloce e sicuro

deperimento”, afferma l’assessore Barbara Marzano.

La squadra forestale era presente subito dopo gli eventi calamitosi di fine luglio e ha potuto intervenire su alcune piante abbattute dal vento, tra cui sfortunatamente un ciliegio colpito da un fulmine, presso la Pieve dei Gessi. Tra gli interventi spiccano la pulizia del versante boscato di Corso Regina Elena, oggetto di un imminente intervento di riqualificazione da parte dell’amministrazione, oltre la pulizia del verde nelle isole di raccolta rifiuti di Corso Regina Elena e strada Alfiano, la pulizia del camminamento esterno del muraglione del cimitero, diversi interventi di abbattimento e sramatura e non ultimo il ripristino di un sentiero presso la frazione di Castellino.

“La collaborazione con gli operai forestali della Asti 1 è sempre preziosa. Grazie al loro lavoro riusciamo a mantenere meglio i nostri sentieri di campagna ma anche a intervenire sul verde pubblico e a garantire la sicurezza intervenendo sulle piante pericolanti” spiega il vicesindaco Andrea Giroldo.

A questo proposito degno di nota l’abbattimento, eseguito da Massimo Orsogna, di un grosso noce presso il parco delle scuole di Moncalvo, già sofferente da tempo, il cui stato di salute è stato sicuramente peggiorato dalla siccità di quest’anno: “Poter lavorare presso il mio comune per l’ordine e la sicurezza pubblica è motivo di orgoglio e stimolo a far sempre bene. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Sicuramente con Moncalvo, grazie alla pianificazione degli interventi svolta negli ultimi anni, siamo giunti a un buon livello di gestione del territorio, anche se il cambiamento climatico richiederà una costante azione e noi siamo pronti per intervenire al meglio”

“Le squadre forestali hanno un compito molto importante per i comuni in tutto il Piemonte, sono di supporto alle amministrazioni per quei lavori in cui la competenza e le attrezzature dei cantonieri non sono sufficienti. Auspichiamo che la Regione Piemonte possa mantenere questo importante servizio e potenziarlo ulteriormente. Non posso che ringraziare l’assessore Gabusi per il contributo fornito da questa squadra che ci ha permesso in questi 3 anni di lavorare sul territorio di Moncalvo in modo molto puntuale ed efficace” conclude il sindaco Christian Orecchia.