Concerto di San Bartolomeo della Banda Comunale di Portacomaro

Venerdì 19 agosto 2022 si terrà il tradizionale Concerto di San Bartolomeo organizzato dalla Banda Musicale Comunale di Portacomaro, diretta dalla Maestra Chiara Assandri.

Il concerto verrà presentato dall’attrice Patrizia Camatel, e porterà gli ascoltatori in un viaggio musicale sul canto, partendo dalla vibrazione delle corde vocali fino ad arrivare a parlare dei vari generi musicali cantati (jazz, musical, musica leggera…). Il programma del concerto è ricco e variegato, e spazierà dalla musica originale per banda (“Klezmer Karnival”, “Arsenal”) alla musica operistica (“Il carnevale di Venezia”, “Canta Napoli”), fino ad arrivare alle colonne sonore (“Selections from Mary Poppins”) e alla musica pop (“Brava Mina!”).

Il brano di apertura è “La chanson de l’Assiette”, un’antica canzone militare di autore anonimo che commemorava la vittoria dell’esercito austro-piemontese sulle truppe franco-spagnole nella battaglia dell’Assietta del 1747. La canzone è stata ri-arrangiata da un componente della banda, Stefano Borgo, sulla base della riarmonizzazione realizzata dal Maestro Ennio Morricone.

In questo concerto, inoltre, è stato inserito per la prima volta in programma l’arrangiamento di M. L. Lake della grande marcia italiana “Florentiner March”, Op. 214 di Julius Fučík, che la banda ha potuto provare e studiare grazie al lavoro dei ragazzi del Liceo Musicale Saluzzo-Plana di Alessandria che, grazie ad ANBIMA Alessandria-Asti, l’anno scorso hanno svolto il P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) presso la banda stessa, dedicandosi (tra le varie attività) a trascrivere in bella copia gli spartiti a partire da vecchie edizioni originali manoscritte.

Il concerto si svolgerà alle 21.15 a Portacomaro, presso il Palatenda comunale (piazza del tamburello). Ingresso libero. L’evento apre la festa patronale di San Bartolomeo 2022 (di seguito il programma).