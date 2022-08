Cocconato, torna Cocco Wine: il programma degli eventi

Si svolgerà il primo weekend di settembre la nuova edizione di Cocco Wine, uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte che giunge alla ventunesima edizione. L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento con il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e d’intesa con il Comune di Cocconato.

Gli eventi

Sabato 3 (ore 17-24) e domenica 4 settembre (ore 15-20) il BANCO D’ASSAGGIO

Le cantine di Cocconato, le isole del vino

Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, un percorso che da piazza Cavour si snoderà lungo la via Roma sino al Cortile del Collegio, alternando gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio. Un centro storico tutto pedonale, animato per l’evento: ospiterà le cantine di Cocconato, di altre parti del Piemonte e alcuni artigiani del gusto con le loro proposte di assaggio. In particolare le cantine di Cocconato daranno il benvenuto a tutti i partecipanti, ciascuna gestendo uno spazio espositivo e raccontando vigne e vini di questo angolo di Piemonte. La Barbera d’Asti è il vino più importante e più conosciuto nel territorio; la produzione si estende tuttavia ad altri vini rossi da vitigno autoctono, ad apprezzate selezioni di vini bianchi che sui suoli di Cocconato trovano condizioni ideali per esprimersi.

LE CANTINE DI COCCONATO: BAV, BENEFIZIO DI COCCONATO, GIULIO COCCHI SPUMANTI, DEZZANI, MACIOT, MAROVE’, NICOLA FEDERICO, PAOLETTI, POGGIO RIDENTE

LE ISOLE DEL VINO: la Valle d’Aosta e il Focus Pinot

Le Isole del Vino rappresentano una tradizione di Cocco…Wine. Sono ideate nel segno del confronto con vini di altre regioni e arricchiscono l’offerta a favore degli enoappassionati che hanno sempre apprezzato questo formula. Sono due i temi delle Isole del Vino della edizione 2022: la Valle d’Aosta e uno speciale Focus dedicato al mondo dei Pinot.

La selezione dei vini valdostani si presenta con espressioni di differenti cantine, fra Caves Cooperatives ed etichette prodotti dai molti vigneron che operano in Valle. Vitigni autoctoni e internazionali si confrontano nel vigneto valdostano e saranno “raccontati” durante Cocco…Wine in una speciale enoteca curata da Go Wine.

Il focus Pinot presenterà una selezione originale, riunendo in una unica enoteca differenti vini legati al variegato mondo dei Pinot: Pinot Bianco, Pinot Grigio e Pinot Nero, raccontando cantine e vini di differenti regioni italiane, fra Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana.

L’ANTEPRIMA

Venerdì 2 settembre la serata di anteprima: il Salotto di Cocco…Wine e Focus sulla Barbera d’Asti 2021 di Cocconato.

La serata di anteprima avrà come protagoniste le cantine del Comune di Cocconato, oggi riunite nel Consorzio. Due gli appuntamenti da annotare in agenda: alle ore 18.30 si svolgerà una degustazione guidata di approfondimento en primeur sull’annata 2021 della Barbera d’Asti di Cocconato, maggiori informazioni nella prossima newsletter (per coloro che desiderano ricevere info e prenotare, scrivere a stampa.eventi@gowinet.it)

Alle 20 andrà in scena il “Salotto di Cocco…Wine”: sarà ospitato in questa edizione dalla Cantina del Ponte in piazza Cavour con la collaborazione della Cascina Rosengana. Il Salotto rappresenta un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato. Ogni cantina di Cocconato presenterà un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti studiati per l’occasione dai due ristoratori di Cocconato.

La serata si svolgerà su due turni: 20.00 e 21.30.

Il pubblico può scegliere fra due formule: ovvero un solo piatto, oppure il menu completo.

Per coloro che parteciperanno all’evento di sabato 3 e domenica 4 saranno promossi alcuni mini-tour per visitare i vigneti di Cocconato e degustare la Barbera di Cocconato in vigna. Durata dell’esperienza circa 75 minuti. Informazioni a stampa.eventi@gowinet.it

Il programma nel dettaglio

VENERDI’ 2 SETTEMBRE

l’anteprima del “Salotto di Cocconato”

18.30 Degustazione guidata di approfondimento en primeur sull’annata

2021 della Barbera d’Asti di Cocconato

20.00 Il “Salotto di Cocco…Wine”: a tavola con i sapori e i vini di Cocconato.

SABATO 3 SETTEMBRE (dalle 17 alle 24) e

DOMENICA 4 SETTEMBRE (dalle 15 alle 20)

Apertura banco d’assaggio di “Cocco Wine” con protagoniste:

– le cantine di Cocconato e del Monferrato;

– le Isole del Vino “Valle d’Aosta” e “Focus Pinot…bianco, grigio, nero”;

Stands gastronomici di prodotti tipici.

Su prenotazione: i percorsi in vigna e in cantina.

Nella giornata di sabato e domenica, con orario 17.00-20.00 si terrà

la degustazione en primeur sull’annata 2021 della Barbera d’Asti di

Cocconato.

Come degustare e acquistare i biglietti

Degustazione Vini

Il costo della degustazione per le giornate del 3 e 4 settembre è € 15,00 (con riduzione a € 13,00 acquistando online il biglietto sul sito www.gowinet.it entro il 31 agosto 2022); € 12,00 Riduzione Soci Go Wine, Associazioni di Settore.

Al banco accredito i visitatori riceveranno, oltre al calice di vetro ed alla taschina, 8 buoni degustazione di cui 2 riservati alle Isole del vino e per la degustazione en primeur del Barbera d’Asti di Cocconato. Ogni buono darà diritto alla degustazione di un vino e dovrà essere consegnato al responsabile del tavolo di degustazione. Qualora si volessero degustare altri vini si potrà acquistare, direttamente alla manifestazione, un altro carnet di degustazione al costo promozionale di € 6,00 cad.