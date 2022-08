CISA Asti Sud: al Centro per le famiglie di Canelli supporto a famiglie in crisi

A quasi un anno dalla inaugurazione, è in piena attività il Centro Polifunzionale per le Famiglie “Luigiterzo Bosca” di Canelli. Fra i servizi proposti, il centro del CISA Asti Sud, negli ultimi mesi, ha dato supporto specialistico a diverse coppie in fase di separazione e a famiglie che stavano vivendo un evento critico dal punto di vista relazionale.

Fra i circa 20 casi oggetto di valutazione, 7 coppie hanno potuto trovare ascolto e sostegno grazie al servizio gratuito di mediazione familiare, coordinazione genitoriale e gestione positiva del conflitto offerto dal Centro. Il servizio affidato a Cristina Nigra, mediatrice e Coordinatrice Genitoriale, assiste le famiglie del territorio con difficoltà relazionali che necessitano di sostegno per la condivisione e il mantenimento di un progetto genitoriale comune.

L’attività viene svolta in un ambiente riservato, non giudicante, neutrale e indipendente dall’ambito giudiziario e dal Servizio Sociale stesso, in uno spazio di ascolto delle emozioni e dei bisogni, di sostegno e di aiuto attraverso la condivisione delle questioni che sono oggetto di conflitto e che ostacolano il manifestarsi di relazioni corrette.

Il Centro Famiglia del Cisa Asti Sud si pone quindi come un punto di riferimento, per le famiglie dei 40 comuni aderenti al Consorzio, giusto per il suo ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia. Assolve a funzioni di prevenzione del disagio che rischia sovente di degenerare in una escalation conflittuale, con impatti drammatici sullo sviluppo emotivo e cognitivo dei minori in particolar modo. Concetta Magnano,responsabile del Centro Famiglie, rimarca l’importanza del prendersi cura della relazione di coppia, dell’imparare a relazionarsi in modo assertivo e non prevaricativo-aggressivo o passivo in ogni fase del ciclo di vita della famiglia. Il giusto approccio, anche ad un evento “traumatico” come può essere una separazione o un divorzio, costituisce un valido strumento per la tutela e la salvaguardia del benessere di tutti i membri della famiglia e dei figli in special modo.

Al servizio specialistico del Centro Polifunzionale per le Famiglie “Luigiterzo Bosca” di Canelli si accede solo su appuntamento telefonando al 01411750098