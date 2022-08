Chitarre classiche protagoniste di Guarene Musica

Dopo il successo del concerto di Mauro Ermanno Giovanardi, Guarene Musica prosegue venerdì 12 agosto, con la notte delle chitarre con Michele Libraro e Fabio Barbagallo, entrambi esponenti italiani della chitarra classica. In programma musiche della tradizione napoletana e italiana e l’immancabile tango che sulla sei corde acquisisce un fascino particolare.

Michele Libraro e Fabio Barbagallo si alterneranno sul palco di Guarene Musica presentando musica di compositori come Tisserand, York, Paganini, Garcia Velasco fino alle immancabili composizioni di musica argentina e brasiliana.

Michele Libraro è un chitarrista premiato in numerosi concorsi chitarristici nazionali, perfezionatosi con alcuni grandi Maestri della chitarra classica fra cui Ruggero Chiesa, David Russel, Bruno Battisti D’Amario. Ha tenuto concerti in tutta Europa ed è già stato protagonista a Guarene Musica con il concerto dedicato alle musiche tradizionali napoletane, è esperto del repertorio argentino e brasiliano

Fabio Barbagallo ha tenuto concerti, conferenze e masterclasses in 27 Paesi: Italia, Russia, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Croazia, Cipro, Inghilterra, Repubblica Ceca, Portogallo, Germania, Danimarca, Svezia, Ungheria, Grecia, Belgio, Austria, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Malta, Stati Uniti d’America, Venezuela, Thailandia, Messico, Madagascar, Giappone. Inoltre le sue composizioni sono state selezionate ed eseguite in importanti Festival Internazionali: Taukay Web Radio, dal CRM (Centro di Ricerche Musicali di Roma) nell’ambito della Biennale Internazionale di Arte Scienza e Cultura Contemporanea e dall’ICMC 2008 (International Computer Music Conference) nella città di Belfast (Irlanda), all’Art of Sounds (AOS) International Festival of Electroacoustic and Polymedia Art, (Guarnerius Art Center), di Belgrado (Serbia), Festival 5 Giornate per la musica contemporanea di Milano. Ha preso parte al VI International Classical Music Festival di Vrnjci, presentando, in prima esecuzione assoluta l’opera Ai margini per chitarra e suoni digitali.

Il festival è a ingresso gratuito. In piazza Roma sarà attivo un servizio bar. Il link per la prenotazione dei biglietti è: https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica/

[Nella foto il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi – credits Fabio Santucci]