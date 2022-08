Cavalcavia Giolitti, il termine dei lavori sarà rispettato: riapertura prevista per novembre

Una preoccupazione per molti astigiani, soprattutto in vista del controesodo di agosto. Con la ripresa delle scuole e la viabilità stravolta per Palio e Sagre, l’attenzione sarà tutta sul cavalcavia Golitti.

Molti nostri lettori hanno lamentato il fatto che non si veda lavorare sul cavalcavia: “I lavori interessano soprattutto la parte inferiore della struttura, con la messa in sicurezza e l’irrobustimento dei pilastri” ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morra.

In ogni caso ad oggi, a meno di imprevisti, il calendario dei lavori sarà rispettato con il termine per la metà di novembre e la riapertura al traffico per la fine del mese.

Attualmente i lavori stanno interessando l’area sotto il ponte: sono stati trattati i ferri scoperti, ora verrà usata una malta particolare che servirà a dare stabilità e robustezza a tutta la struttura. Quindi verranno montati i castelli per alzare le travi, oggetto dell’intervento.

Il cantiere proseguirà anche in questo periodo agostano, a parte il fine settimana coincidente con il ponte di Ferragosto.