Castagnole delle Lanze, dal primo settembre disponibili due nuovi campi da padel

In arrivo due nuovi campi da padel al centro sportivo comunale “Ceretto” di Castagnole Lanze. Sono stati realizzati grazie ad un accordo tra la ditta costruttrice e la Polisportiva castagnolese che gestisce la struttura sportiva, punto di riferimento per tanti appassionati di sport, tra cui giovani e famiglie. Il Comune non ha dovuto sostenere alcuna spesa: attraverso un contratto di dieci anni, parte del ricavato delle ore giocate sarà suddiviso dalla società che ha realizzato i due campi e dalla Polisportiva castagnolese, che si occuperà della gestione, dalle prenotazioni alla pulizia. I campi saranno disponibili a partire da giovedì, 1° settembre (info e prenotazioni via WhatsApp al numero 347/7858204).

«I due campi verranno successivamente anche coperti – annuncia il sindaco di Castagnole Lanze Carlo Mancuso – abbiamo puntato molto come amministrazione comunale in questi anni sullo sport e abbiamo voluto fortemente appoggiare il lavoro portato avanti dalla Polisportiva castagnolese, per il grande impegno e preparazione che dedica alle attività. Rivolgo il mio plauso a come la Polisportiva gestisce il centro sportivo e al rispetto che riserva alle strutture comunali».

La Polisportiva, accanto alla gestione del centro “Ceretto”, è impegnata, ad esempio, insieme al Comune, anche nella realizzazione del centro estivo in estate e del doposcuola. Numerose le attività sportive che si svolgono al centro sportivo comunale della zona di San Bartolomeo: dal calcio al volley, dal tennis al basket, ma anche pattinaggio, ginnastica, danza e ora anche il padel.