Caro energia, mercoledì alle 12 Confcommercio invita tutte le attività a spegnere le luci per 15 minuti

Una situazione oramai insostenibile: a partire dalle ore 12 di mercoledì 31 agosto, tutte le attività associate a Confcommercio spegneranno le luci delle attività del terziario di mercato, per 15 minuti.

Un modo per sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione, drammatica, che famiglie e imprese stanno vivendo. A livello nazionale, mercoledì si terrà una conferenza stampa sull’impatto del caro energia.

Si tratta di un’iniziativa congiunta alla quale parteciperanno , oltre a Confcommercio ,

“Sarà l’occasione per sottoporre alla politica e alle istituzioni richieste e proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia che si sta abbattendo in modo così drammatico sulle imprese del terziario di mercato, dei servizi e della distribuzione moderna”.Ritenendo questo un momento di vera e propria emergenza , Confcommercio invita tutti i negozi , bar , ristoranti ad aderire.

Fonte foto www.it/depositphoto.com