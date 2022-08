Campo nomadi, Rasero: “Incontro positivo, ora valuteremo le situazioni caso per caso”

C’era attesa per l’incontro questa mattina tra l’Amministrazione, rappresentata dal sindaco Maurizio Rasero e dall’assessore ai servizi sociali Eleonora Zollo con il dirigente del settore Roberto Giolito e una rappresentanza degli abitanti del campo nomadi di via Guerra.

L’incontro arriva poche giorni dopo il sopralluogo effettuato dall’opposizione, che aveva certificato le precarie condizioni del campo. “Si sono presentate circa 25 persone – afferma il sindaco – rappresentative dei nuclei familiari residenti nel campo. Volevano conoscere le nostre intenzioni su quanto avverrà nelle prossime settimane, dopo aver letto sui giornali diverse notizie che li riguardavano”.

“L’incontro è stato assolutamente positivo – continua il primo cittadino – c’è volontà comune da parte di entrambe le parti di superare l’attuale campo, cosa che è stata espressa chiaramente. Abbiamo parlato anche di diversi strumenti di accompagnamento sociale che potranno essere messi in campo per risolvere definitivamente questa situazione”.

A questo incontro, seguiranno colloqui più specifici da parte dei servizi sociali del Comune con le varie famiglie per trovare d’intesa le soluzioni più idonee per un miglioramento delle condizioni di vita e un superamento del campo. “Sono stato chiaro – ammonisce però il sindaco – che le regole devono essere rispettate, così come la cura delle infrastrutture presenti nel campo. Se i bagni sono fatiscenti non si può intervenire ogni volta per ripristinarli con costi a carico della collettività. Ci vuole maggiore rispetto da parte di chi abita il campo, noi non faremo mancare il nostro aiuto con gli strumenti sociali a nostra disposizione” conclude.