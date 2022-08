Campo nomadi, l’Amministrazione intende dare il via alle operazioni di bonifica: pubblicata la delibera di indirizzo

E’ stata pubblicata la delibera di indirizzo della Giunta Comunale per gli interventi di bonifica del campo nomadi di Via Guerra.

Questo vuol dire che l’Amministrazione ha dato disposizione ai competenti uffici di iniziare quanto prima le operazioni nell’area.

Queste consistono nel ” bonificare le aree in premessa specificate superando, o comunque attenuando per quanto possibile, le problematiche e le criticità riscontrate, rimuovendo i manufatti presenti presso le postazioni abbandonate e occupandole con blocchi

in cemento affinché non possano più essere utilizzate, intervenendo per ridurre le pozze d’acqua stagnanti nelle piazzole e installando dei bagni prefabbricati comuni accessibili a tutti” e di “procedere, nell’ambito delle attività di bonifica, alla ridefinizione degli accessi delle aree che consenta un maggior controllo al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza”.

“Nessuno dei dimoranti di fatto nell’area di via Guerra 36 abbia presentato la domanda prevista dal Regolamento delle aree comunali attrezzate per la sosta di Rom e Sinti – si legge nella delibera – il Comune si è sempre adoperato effettuando i necessari interventi di assistenza tecnica ed anche predisponendo ed attuando, per il tramite dei Servizi Sociali, programmi di inclusione ed accompagnamento”