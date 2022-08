Cambio di direzione all’Istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato

È suor Piera Cavaglià la nuova direttrice dell’Istituto “Nostra Signora delle Grazie”.

Nativa di Carignano, Torino, ha respirato il clima salesiano già in famiglia. Dopo la Professione religiosa, avvenuta nel 1967, si licenzia in Catechetica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione, a Torino. Durante gli anni successivi insegna Religione nella scuola Maria Ausiliatrice, sempre a Torino. Frequenta in seguito i corsi di Teologia all’Università di Münster in Germania e al Pontificio Istituto di Spiritualità Carmelitana “Teresianum” a Roma. A partire dal 1979 è alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” a Roma come docente di Metodologia dell’Educazione, Sistema Preventivo e Storia dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Nel 1988 consegue il dottorato in Scienze dell’Educazione, specializzazione in Pedagogia, e nel 2000 ottiene il Diploma di Archivista. A lei si devono le ricerche sull’educazione della donna, in particolare sulla nostra Scuola di Nizza Monferrato, e sul carisma educativo dell’Istituto. Molte le sue pubblicazioni e gli articoli elaborati su temi relativi alla sua competenza. Madre Antonia Colombo, Superiora generale, nel 2002 la nomina Segretaria generale dell’Istituto, compito che svolgerà fino al 2021.

Il 24 agosto comincia per lei un nuovo impegno: la direzione dell’Istituto “Nostra Signora delle Grazie” a Nizza Monferrato, la Casa-madre delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la grande disponibilità a condividere un tratto di strada con i bambini, i giovani, la famiglia salesiana allargata e quanti verranno in contatto con la “Madonna”!

Succede a sr Nanda Filippi che si trova già nella sua nuova sede a Torino, Madre Mazzarello.

“Sr Nanda ci ha lasciato il ricordo del suo sorriso, della sua gentilezza e della sua disponibilità. Ad entrambe il nostro augurio di un buon anno e di un buon inserimento nelle comunità e nel territorio” la chiosa finale della nota dell’Istituto “Nostra Signora delle Grazie”.