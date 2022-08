“Calosso c’è”, ultime ore per assicurarsi il posto alla cena in musica di domenica

C’è tempo fino a domani, giovedì 18 agosto, per prenotare la cena dell’ultimo evento dell’edizione 2022 di “Calosso c’è”. L’appuntamento è per domenica 21 agosto alle 20, con cena e musica degli anni 60 e 70 e latino americano con Sonia De Castelli e Loris Gallo, presso la Nuova Polisportiva di Piana del Salto. La prenotazione della cena è obbligatoria entro giovedì 18 agosto al 349 8797639 oppure al 392 7345403.

La serata incomincia alle 20 con la cena preparata dallo chef Vito Nolè de “Il Duca Bianco” di Calosso. Il menù prevede:

battuta di fassone con tartufo estivo

insalatina di galletto profumato alla menta

agnolotti del plin al ragù

bunet bianco con salsa ai frutti rossi

acqua e caffè: 25 euro

Per la serata danzante l’ingresso è libero, per concludere in allegria la lunga estate di eventi 2022 di “Calosso c’è”.