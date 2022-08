“Bandiere in Goal” partirà il 7 settembre con due importanti ritorni. Estratti i gironi

Manca poco al Palio di Asti, ma subito dopo il mondo dei rioni, borghi e comuni non si ferma. Dopo la tradizionale corsa storica, si terrà la manifestazione sportiva “Bandiere in Goal” che quest’anno ha raggiunto la sua ottava edizione e vede il rientro di due squadre importanti come Tanaro e San Lazzaro che si vanno ad aggiungere alle formazioni che da anni partecipano al torneo ovvero: Baldichieri, Cattedrale, Don Bosco, Montechiaro, San Secondo, Santa Caterina, Santa Maria Nuova e Torretta. Si è svolta ieri sera al campo di Corso Ivrea l’estrazione dei gironi per l’VII edizione del Bandiere in GOAL.

I gironi saranno così composti:

Girone A

Borgo Torretta

Rione Santa Caterina

Tanaro

Baldichieri

Cattedrale

Girone B

Santa Maria Nuova

San secondo

Don Bosco

Montechiaro

San Lazzaro

La giornata inaugurale sarà mercoledì 7 settembre alle ore 21 con Don Bosco- Montechiaro ed a seguire Santa Maria Nuova- San secondo. Venerdì 9 invece vedrà alle 21 Baldichieri- Tanaro mentre alle 22 Torretta-Santa Caterina