Astrocartografia online, di cosa si tratta e perché cresce l’interesse degli italiani

Un trend che è cresciuto notevolmente negli ultimi tempi e che si inserisce di diritto nel novero di quegli interessi affini al mondo dell’astrologia, dagli oroscopi in giù; per definizione un mondo vasto e articolato che suscita sempre notevole attenzione da parte di tantissimi italiani, per loro natura inclini a credere a tutto ciò che implichi un pizzico di mistero condito da un po’ di superstizione.

Si parla qui di Astrocartografia, disciplina relativamente nuova, almeno per quanto riguarda la sua diffusione; una branca dell’astrologia, per l’appunto, che consente di avere davanti agli occhi una mappa dettagliata del globo con le relative proiezioni del Tema Natale (rappresentazione grafica del posizionamento dei pianeti nel momento della nascita di un individuo, che si ottiene sulla base di data e orario di nascita).

A cosa serve l’Astrocartografia?

Tutto questo, nel concreto, a cosa serve e quale applicazione può avere? La risposta è semplice e sorprendente: con l’astrocartografia è possibile conoscere quali sono i luoghi fisici più favorevoli per vivere, per lavorare, per raggiungere determinati obiettivi personali o professionali. In sostanza ci si può rivolgere ad una consulenza personalizzata di questo genere per richiedere un consulto sulla base degli astri, per cercare di capire quale sia il luogo più favorevole del globo per vivere.

Ovviamente è tutto soggettivo, quindi il riferimento è a allo studio astrologico che indichi quei luoghi favorevoli e vantaggiosi per il benessere della persona che si sta sottoponendo allo studio di astrocartografia. Si analizza il suo Tema Natale e sulla base di quello si va a fornire una risposta basata sempre sugli astri.

Le consulenze di Astrocartografia

E così come sono tanti, anche più di quello che si possa pensare, coloro i quali consultano, ogni mattina, l’oroscopo, quindi gli astri, per avere indicazioni sulla giornata che sta per iniziare, iniziano ad essere numerosi anche quelli che richiedono un consulto di questo genere. Oggi poi l’approccio è semplificato in quanto ci sono diversi siti specializzati che offrono un servizio di consulenza di astrocartografia online.

Andando ad analizzare gli astri e sulla base di calcolo che vengono realizzati direttamente da software astrologici, è possibile avere un grafico visivo del proprio Tema Natale sulla base del quale si procede poi a determinare i luoghi fisici del globo presso i quali le potenzialità dell’individuo che si sottopone all’analisi possono essere limitate o, differentemente, accentuate.

Per chi ci crede e per chi ha fiducia negli astri, quindi, la consulenza di astrocartografia può essere un’ottima indicazione per il proprio futuro. Ci si può aspettare di sentirsi dire qualcosa del tipo: “se vuoi dare massima attuazione alle tue potenzialità dovrai andare a vivere a Firenze” o “se vuoi che il tuo lato sentimentale trovi massima esplicazione, secondo gli astri, dovresti intraprendere un viaggio a Roma.”

Il tutto sempre sulla base di un approfondito studio degli astri, non basato sul nulla; sempre per chi crede in questo mondo, il che non è un fattore poi così scontato.

