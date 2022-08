Asti, siccità: le aziende agricole colpite possono trasmettere la segnalazione dei danni

Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10 agosto 2022, consente alle imprese agricole che abbiano subito danni dalla siccità eccezionale manifestatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dall’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva.

Il Comune di Asti informa pertanto che le aziende agricole del territorio comunale interessate all’evento potranno provvedere a compilare il modello “Agricoltura_ Siccità” scaricabile dal sito istituzionale della Regione Piemonte al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/avversita-calamita-naturali/deficit-idrico-2022

o dal sito del Comune di Asti: https://www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_539.html

e trasmettere il modello compilato entro e non oltre il 10 settembre 2022, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec del Comune di Asti: protocollo.comuneasti@pec.it.

Per ulteriori informazioni contattare le Organizzazioni professionali agricole o il Comune di Asti – Sportello Agricoltura: 0141399530 – p.pozzebon@comune.asti.it.