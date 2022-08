Nonostante ci stiamo avvicinando al cuore del periodo vacanziero, i cantieri dei lavori pubblici ad Asti continuano. Con il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Stefania Morra, abbiamo fatto il punto della situazione riguardo ai principali lavori in corso in città.

D’altra parte, anche se in questi giorni Asti si è svuotata per le vacanze estive, l’autunno è alle porte e alcune criticità devono essere affrontate il prima possibile per evitare disagi ai cittadini in vista della piena ripresa delle attività lavorative.

La maggiore fonte di preoccupazione è ovviamente il cavalcavia Giolitti, snodo strategico per la città. Al ritorno dalle località di villeggiatura ci sarà un vero e proprio stress test per la viabilità cittadina, con piazza Alfieri che sarà interessata dai cantieri di Palio e Sagre e sarà del tutto o parzialmente chiusa al traffico per quasi un mese (dal 16 agosto fino allo smantellamento del mini villaggio delle Sagre, l’11 settembre). Inoltre il periodo in questione sarà concomitante con la riapertura delle scuole.

“I cantieri vanno avanti spediti, non ci fermeremo a parte il fine settimana che coincide con il ponte di Ferragosto – spiega l’assessore Morra – il cantiere più strategico per il traffico cittadino, quello del Giolitti, sta procedendo in maniera regolare dalla sua apertura lunedì 11 luglio. Attualmente i lavori stanno interessando l’area sotto il ponte: sono stati trattati i ferri scoperti, ora verrà usata una malta particolare che servirà a dare stabilità e robustezza a tutta la struttura. Quindi verranno montati i castelli per alzare le travi, oggetto dell’intervento”.

Ma non c’è solo il cavalcavia Giolitti al centro delle attenzioni in questi giorni ferragostani: “Continuano i lavori alla scuola d’infanzia De Benedetti: attualmente stanno montando gli infissi e hanno incominciato a posare i pavimenti. Così come procedono i lavori alla scuola Jona e alla Lina Borgo. Per la De Benedetti e la Jona, contiamo di terminare i lavori per l’autunno e far tornare quanto prima i ragazzi in classe nelle nuove strutture”.

Terminati i lavori per la ciclabile di viale Pilone, così come quelli al campo 2 dello stadio Censin Bosia. “Abbiamo terminato il tracciato, ora procederemo con le protezioni e le barriere”.