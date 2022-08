Asti, il finlandese Markku Mäkinen si esibirà in Cattedrale per “Notte d’organo”

Venerdì 5 agosto alle 21, secondo appuntamento in Cattedrale con “Notte d’organo”, rassegna arrivata alla sua tredicesima edizione. Ad esibirsi sarà il finlandese Markku Mäkinen con musiche di Muffat, Kerll, Hofhaimer, Bunk, Beethoven e Petrali.

Il festival organistico internazionale della Cattedrale di Asti, organizzato dall’Istituto Diocesano Liturgico-Musicale di Asti intende valorizzare gli organi storici del Duomo, creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), e offrire un’occasione per una visita serale della splendida chiesa. La direzione artistica è di Daniele Ferretti. Il terzo concerto sarà venerdì 19 agosto sempre alle ore 21 con lo svedese Fredrik Albertsson.

Programma

ORGANO “LIBORIO GRISANTI, 1768”

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata settima (da “Apparatus Musico-organisticus” 1690)

Johann Kaspar Kerll (1627-1693)

Passacaglia in d

Paul Hofhaimer (1459-1537)

Recordare

ORGANO “F.LLI SERASSI, 1844”

Gerard Bunk (1888-1958)

Sette variazioni sopra ”O Sanctissima”, Op. 4a

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

• Adagio assai (WoO 33, 1)

• Scherzo in G (WoO 33, 2)

• Allegro in G (WoO 33, 3)

Vincenzo A. Petrali (1830-1889)

Fantasia Concertante

Markku Mäkinen

Organista e clavicembalista, nato nel 1973 è un musicista versatile che si esibisce regolarmente in Finlandia e negli altri paesi europei come solista e come musicista da camera. Ha collaborato con molti musicisti e cantanti di caratura internazionale e si è esibito con complessi cameristici finlandesi e italiani.

Il suo ampio repertorio spazia dalla musica antica agli autori contemporanei: Il suo interesse nel corso degli anni si è focalizzato sulla vita e le opere di Jehan Alain, sulla musica di area mediterranea e in particolare su quella italiana, sui compositori del tardo romanticismo sulla scia di Max Reger (ad esempio Sigfrid Karg-Elert e Karl Hoyer), la figura barocca cosmopolita di Georg Muffat e ovviamente sulla pietra miliare della musica occidentale Johann Sebastian Bach.

Nei suoi concerti è solito presentare composizioni ormai dimenticate di autori finlandesi dal 18° al 20° secolo e questa idea lo ha portato a realizzare incisioni discografiche per la Finnish Broadcasting Company (YLE) e per altre etichette quali Alba e La Bottega Discantica. Tiene inoltre masterclass e corsi di specializzazione in Finlandia e all’estero.

Ha conseguito il Master come musicista solista presso l’accademia Sibelius di Helsinki, sotto la guida di Olli Porthan. Ha studiato inoltre clavicembalo con Kati Hämäläinen, diplomandosi nel 2001. Dal 1998 al 2000 ha studiato presso il Conservatorio Reale di Amsterdam sotto la guida di Jacques van Oortmerssen conseguendo anche qui il diploma ”cum laude” come concertista solista in organo.

Nel 1997 si è aggiudicato il terzo premio presso il concorso organistico internazionale Schnitger ad Alkmaar (Olanda) e nel 2002 ha vinto il primo premio presso il concorso internazionale di Kotka (Finlandia). Dal 2002 al 2004 ha prestato servizio presso la Organum Society (la più antica di tutta la Scandinavia) ed è stato direttore artistico dell’Accademia estiva di musica da chiesa in Estonia dal 2007 al 2016. Dal 2002 è insegnante di organo presso l’accademia Sibelius e è organista della chiesa cattolica di St.Mary di Helsinki