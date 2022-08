Asti, aperitivo luminoso venerdì sera da Bar A Onda

Dopo il grandissimo successo dell’aperitivo servito sui coperchi, continuano gli aperitivi divertenti e gustosi da Bar A Onda, il bar di Michela Bologna presso il mercato coperto di Asti, in piazza Libertà.

Venerdì 2 settembre l’aperitivo sarà… luminoso, con braccialetti per tutti, grandi e piccini, per illuminarci il cuore in una serata di fine estate. La serata luminosa sarà a base di sangria rosè e tanti golosi piatti. I posti sono limitati, è possibile prenotare un tavolo chiamando il 338 878 8196.

Un’altra apertura straordinaria per l’aperitivo è in programma anche sabato 3 settembre, con lo spritz rosè, accompagnato da bruschette, pere e gorgonzola, fichi al miele e straccetti di bresaola. Anche in questo caso, è consigliata la prenotazione al 338 878 8196.

E anche se le previsioni meteo non promettono bene (ma possono ancora cambiare!), l’aperitivo si farà comunque, anche al chiuso, e terminerà alle 21.30.

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/