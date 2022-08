Asti, anticipi e posticipi nella raccolta rifiuti a ridosso del Ferragosto

In occasione della festività di Ferragosto, la raccolta porta a porta dei rifiuti nella città di Asti e sue frazioni subirà alcune variazioni.

Nel centro cittadino la raccolta dell’organico sarà posticipata a martedì 16 agosto. Lo svuotamento dei cassonetti avverrà a partire dalle ore 7.

Nella zona cittadina 1 le raccolte di organico, indifferenziato e verde saranno anticipate a oggi, sabato 13 agosto. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato dalle ore 12. Area interessata: corso Savona, via Torchio, corso Venezia, villaggio San Fedele, corso Alba (fino ai civici 276/121) e vie limitrofe.

Nella zona cittadina 4 le raccolte di organico, carta e plastica saranno posticipate a martedì 16 agosto. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato dalle ore 13. Area interessata: corso Dante (dai civici 122/133), via Conte Verde, via al Duca, via Brovardi, via Foscolo e vie limitrofe.

La raccolta dell’indifferenziato nella zona frazionale 1 sarà posticipata a martedì 16 agosto. L’esposizione dei contenitori dovrà essere effettuata su strada comunale entro le ore 6. Area interessata: corso Alessandria (dai numeri 334/347), Quarto Inferiore, Quarto Superiore, Valenzani, strada Valcossera, Castiglione, Valterza, Pontesuero, Portacomaro Stazione (dal numero 142 al numero 178 – frazione Caniglie), località Poggio, località Valleversa.

Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it e app Junker.