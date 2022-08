Aree attrezzate e tavolini da pic nic tra le colline di Langhe, Monferrato e Roero

Ci eravamo lasciati a Pasquetta con il censimento fatto dalla nostra Giornarunner di tavolini e aree pic nic sul territorio di Langhe, Monferrato e Roero e ci ritroviamo a Ferragosto a darvi altri suggerimenti per scegliere la destinazione di una gita fuori porta per un pic nic.

Da allora l’elenco corredato da foto e racconti si è ampliato: sono una quarantina i posti trovati, alcuni molto ben attrezzati, altri molto più semplici ma molto scenografici. Potete consultarli cliccando qui -> Tavolini e aree pic nic attrezzate tra Langhe, Monferrato e Roero

Per ogni area “censita” troverete info su come raggiungerla e di quali servizi era dotata quando l’abbiamo visitata e fotografata. Magari nel frattempo è cambiato qualcosa, su questo non possiamo farci niente!