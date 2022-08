Approvate dalla Giunta le modalità operative per gli spazi di propaganda elettorale

La Giunta ha approvato le modalità operative per la concessione degli spazi elettorali di propaganda per le elezioni politiche. La concessione degli spazi per l’occupazione con gazebo o banchetti per la raccolta firme e/o distribuzione di materiale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.

Le richieste di utilizzo degli spazi (con gazebo o banchetti) devono essere presentate dai referenti tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo.comuneasti@pec.it o direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente almeno tre giorni lavorativi prima della data di utilizzo richiesta e su apposito modulo predisposto dall’ente. La posa di banchetti e gazebo dovrà essere temporanea e non potrà eccedere la singola giornata negli orari di fruibilità degli spazi che va dalle ore 8 alle 20.

In allegato il regolamento.

modalità operative propaganda elettorale 2022