Antignano, inaugurazione dell’area verde “Il tiglio fiorito”

Domenica 31 luglio, all’ingresso del paese, lungo la strada provinciale che unisce Antignano ad Asti, si è inaugurata un’area verde attrezzata per la sosta di turisti, camminatori, ciclisti desiderosi di una piacevole sosta nella natura.

Il sito, denominato “Il tiglio fiorito”, donato dalla famiglia Ansaldo al Comune, è stato intitolato al dottor Ansaldo Antonio, medico chirurgo, morto nel 1998, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita e che fu dal 1952 al 1990 medico condotto, operante nei comuni di Antignano, Celle Enomondo e San Martino Alfieri. La sua figura, per certi versi pionieristica della professione medica in un tempo in cui non esistevano orari di lavoro e il ricorso alle strutture ospedaliere era un evento eccezionale, è stata rievocata dal sacerdote don Pierino Torchio, dal sindaco Alessandro Civardi e dal figlio Gianfranco.

Una targa a lui dedicata è stata scoperta dal figlio Ansaldo Gianfranco e benedetta dal sacerdote alla presenza della famiglia del medico, dei membri dell’amministrazione comunale di Antignano, dei rappresentanti dei Comuni di San Martino Alfieri, signora Sara Mirra e Celle Enomondo, signor Paolo Bugnano. La popolazione di Antignano ha partecipato numerosa all’evento a ricordo di un professionista stimato al quale ha manifestato la propria gratitudine.