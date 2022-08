Antignano, applausi per lo spettacolo teatrale “Alice nel paese delle meraviglie”

Ancora festa ad Antignano, dove lo spettacolo “Alice nel paese delle meraviglie” ha incantato grandi e piccoli nella notte del 3 agosto.

La piazzetta degli ulivi ha accolto la compagnia teatrale degli Acerbi e un pubblico numeroso nella serata di Estate & Cultura, un progetto promosso dal Comune di Antignano che valorizza l’incontro con il teatro. Il testo di Lewis Carroll è liberamente rivisitato dalla regia di Fabio Fassio con l’interpretazione frizzante di Patrizia Camatel e Elena Romano, in un vivace turbinio di costumi di Agnese Falcarin. Una Alice spiazzante, stranamente ingrigita dall’età adulta, recupera la meraviglia dell’infanzia grazie alla sorella Edith.

Con lo stratagemma del baule, da cui tutto può uscire, Edith incalza Alice con oggetti del suo colorato passato, scalfisce prima e sgretola poi la corazza indurita dell’apatia. Anche il rapporto di Alice con la sorella si riscalda e si

ricompone in unità. Il lieto fine rinfranca il pubblico che ha più volte applaudito con calore e apprezzato la bravura delle attrici. Al termine il sindaco Alessandro Civardi è salito sul palco per ringraziare la compagnia degli Acerbi e il pubblico e per lanciare nel prossimo futuro un ulteriore percorso culturale per Antignano.