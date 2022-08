Anpi Asti : “La scomparsa di Aldo Mirate, una grave perdita per l’antifascismo astigiano”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Anpi di Asti con un breve ricordo dell’avvocato Aldo Mirate, storico tesserato dell’Associazione dei Partigiani

Con la scomparsa di Aldo Mirate, l’Anpi di Asti e tutto l’antifascismo astigiano perdono uno dei punti di riferimento che hanno contraddistinto l’impegno della Resistenza nella valorizzazione e nella conoscenza di quanto prevede la Costituzione, erede dei principi che hanno guidato i combattenti della lotta al nazifascismo.

L’esempio che Aldo Mirate ha dato per oltre cinquant’anni nella strenua difesa dei diritti dei cittadini e nella lotta per sconfiggere i sempre risorgenti rigurgiti neofascisti sarà uno stimolo in più per proseguire ad operare affinché i valori che gli sono stati propri per tutta la vita siano considerati l’insostituibile fondamento della vita democratica del paese.

Un impegno che l’Anpi di Asti prende oggi anche nei confronti della moglie Piera, della figlia Silvia e di tutti coloro che ne hanno stimato l’impegno politico e civile.

Nella foto un 25 aprile della seconda metà degli anni ’70 in cui si riconoscono, oltre ad un giovane Mirate (primo da destra), anche l’allora presidente della provincia, Andriano, il vice presidente comandante Pietro Beccuti, ed i dirigenti Anpi dell’epoca, Francesco Rosso e Giovanni Cardello.